Новый спортивный клуб откроют в поселке Дормидонтовка Вяземского района в этом году. Это стало возможным благодаря победе Межрегиональной общественной организации «Ветеран спорта ДФО» в конкурсе «Спорт на селе», который прошел в рамках национального проекта «Демография». От организаторов конкурса общественники региона получат спортивный инвентарь и оборудование для клуба, и учреждение начнет работу уже в сентябре.

– Организатором конкурса выступил Российский союз сельской молодежи «Спорт на селе». Их инициатива по развитию сети физкультурно-спортивных клубов на сельских территориях реализуется при грантовой поддержке Минспорта России в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Среди 97 команд из 48 регионов страны эксперты отобрали 20 лучших. Наши общественники вошли в эту двадцатку, благодаря чему смогут бесплатно пройти курсы повышения квалификации и открыть спортклуб в Дормидонтовке, – сообщили в министерстве физической культуры и спорта края.

На сегодняшний день в помещении будущего клуба полным ходом идет ремонт, а также подготовка территории вокруг здания.

– Первое время сделаем упор на развитие игровых видов спорта, потом на единоборства. В планах создание сельской сборной для участия в официальных соревнованиях, – рассказал президент общественной организации «Ветеран спорта ДФО» Дмитрий Кондрашов.