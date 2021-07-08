В 21.20 (хбр) возгорание в сталеплавильном цеху завода Амурсталь полностью ликвидировано. Всего для проведения работ было задействовано 35 человек личного состава и 10 единиц техники.
Сообщение, что произошёл разлив жидкого металла из промковшана пульт пожарной связи Комсомольского пожарно-спасательного гарнизона поступило.в 20.15 (хбр) 7 июля 2021 года Незамедлительно на место выехали отделения пожарной охраны. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
В это время рабочие быстро покинули помещение сталеплавильного цеха. Пострадавших нет. В целях безопасности помещение было обесточено. В результате успешно и оперативно организованной пенной подушки возгорание в течение 30 минут локализовано на площади 60 кв. метров.
Данное происшествие не повлияло в целом на деятельность предприятия, производственный процесс не нарушен.
Эта запись была опубликована 08.07.2021в 08:33. В рубриках: Происшествия.
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