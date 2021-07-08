В 21.20 (хбр) возгорание в сталеплавильном цеху завода Амурсталь полностью ликвидировано. Всего для проведения работ было задействовано 35 человек личного состава и 10 единиц техники.

Сообщение, что произошёл разлив жидкого металла из промковшана пульт пожарной связи Комсомольского пожарно-спасательного гарнизона поступило.в 20.15 (хбр) 7 июля 2021 года Незамедлительно на место выехали отделения пожарной охраны. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В это время рабочие быстро покинули помещение сталеплавильного цеха. Пострадавших нет. В целях безопасности помещение было обесточено. В результате успешно и оперативно организованной пенной подушки возгорание в течение 30 минут локализовано на площади 60 кв. метров.

Данное происшествие не повлияло в целом на деятельность предприятия, производственный процесс не нарушен.