Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» готовится к новому сезону в Футбольной Национальной Лиге, на который у коллектива с Дальнего Востока амбициозные планы.

В начале июля хабаровский футбольный клуб отметил историческую дату – 75-летний юбилей, и к этому событию в команде не прочь приурочить удачное выступление в новом сезоне Футбольной Национальной лиги. А в идеале – побороться за одну из путевок в высший дивизион российского футбола – Премьер-лигу.

Подопечные опытного тренера Сергея Юрана настроены серьезно, да и руководство клуба ставит перед футболистами и тренерским штабом амбициозные задачи. А что думают по поводу шансов «СКА-Хабаровск» эксперты? Они видят «Армейцев» в числе команд, которые не являются главными фаворитами сезона, но при этом вполне могут вмешаться в спор за путевки в РПЛ. И такой вывод можно сделать также исходя из котировок представителей беттинг-сферы, в частности – компании Винлайн, которая всегда готова порадовать своих клиентов богатым выбором объектов для пари на российский футбол различных уровней.

Совершив вход в личный кабинет через приложение Винлайн, можно без труда отыскать специальную линию на победителя сезона ФНЛ 2021/22 годов, и там «СКА-Хабаровск», исходя из котировок, занимает девятую позицию среди всех участников нового сезона. Судя по всему, подопечные Юрана будут до последнего бороться за повышение в классе, а при удачном стечении обстоятельств – станут одним из обладателей счастливой «путевки».

Также аналитики оценили шансы «Армейцев» в еще одном важном турнире – Кубке России. Но здесь, судя по всему, о высоких достижениях хабаровчанам задумываться не стоит, учитывая конкуренцию со стороны представителей Премьер-лиги. Именно они будут главными фаворитами розыгрыша, что подтверждают и котировки известной компании ГГбет на сезон 2021/22. А вот для тех, кто собирается отыграть свой бонус 100% от суммы первой ставки в ГГбет на успехах в кубковом турнире «СКА-Хабаровска», стоит отметить, что аналитики видят коллектив с дальнего Востока максимум на стадии 1/8 финала.

Напомним, что в предыдущем сезоне ФНЛ «СКА-Хабаровск» финишировал на 11-й строчке в турнирной таблице, отстав от победителя сезона – «Крыльев Советов», на 51 очко, а от пятерки лидеров – на 13 баллов.

Что касается крайнего выступления «Армейцев» в Кубке России, то в этом турнире в кампании 2020/21 команда остановилась на стадии 1/8 финала, проиграв мощному оппоненту – московскому ЦСКА (0:2).