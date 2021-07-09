Врио губернатора провел рабочую встречу с Генеральный консулом Японии в Хабаровске Фурута Кэйко. В начале встречи Михаил Дегтярев поздравил Генконсула со вступлением в должность. Дипломат за свою карьеру продолжительное время работала в нашем регионе и хорошо знает специфику двусторонних отношений. Генконсулом госпожа Кэйко назначена в мае этого года.

За годы сотрудничества правительством Хабаровского края заключены соглашения с префектурами Ниигата, Аомори и Хёго. В допандемийное время регулярно проходили обмены делегациями как в экономической, так и в гуманитарной сферах.

— Уверен, что после нормализации эпидемической обстановки все контакты будут возобновлены в полном объеме. Япония традиционно входит в четверку крупнейших внешнеторговых партнеров Хабаровского края, — подчеркнул Михаил Дегтярев.

В регионе работают семь предприятий с инвестициями из Японии. Основными видами деятельности предприятий с участием японского капитала являются сельское хозяйство, сфера услуг, деревопереработка, медицина, транспорт и логистика.