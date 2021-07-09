В администрации города создана комиссия по подготовке ее проведения.

Всероссийская перепись населения является основным источником формирования статистической информации, касающейся численности и структуры населения, его распределения по территории РФ в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом, образовательным уровнем.

С целью получения наиболее полных данных новым элементом кампании станет процедура сбора данных. Кроме традиционного опроса, предлагается интернет-перепись на едином портале госусуслуг.

В администрации города создана комиссия по подготовке проведения переписи населения, назначены уполномоченные лица по каждому району. Актуализированы все списки адресов домов по каждой жилищной организации и по частому сектору, уточнены сведения о численности населения, фактически проживающего в городе, завершена инвентаризация адресного хозяйства.

В управлении экономического развития отметили, что важно своевременно и качественно провести перепись населения, чтобы, основываясь на актуальную и подробную информацию, формировать перспективные планы и прогнозы социально-экономического развития города.

Напомним, что уже сейчас рассчитано предварительное число переписчиков и необходимое количество участков. Поквартирный обход планируется поручить тысяче переписчиков (по шесть человек на каждый участок), проверять работу будут контролеры. Привлечь к этой работе планируется студентов, труд которых будет оплачен.