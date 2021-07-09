Государственные и муниципальные услуги в МФЦ будут предоставлять гражданам только по предварительной записи. Принимать посетителей в новом формате структурные подразделения МФЦ начнут с понедельника, 12 июля.

— Запись ведется по телефону и на сайте учреждения. Мы рекомендуем жителям края записываться на прием онлайн. Это быстрее и удобнее, не нужно ожидать ответа на телефонной линии. На портале mfc27.ru есть раздел «Предварительная запись», где можно выбрать офис и услугу, а также посмотреть информацию о полученных талонах или отменить визит, — разъяснили в МФЦ края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Заявку на предварительную запись в МФЦ можно направить также по адресу электронной почты support@mfc27.ru. В заявке необходимо указать филиал МФЦ, необходимую услугу, ФИО и контактный телефон.

В министерстве информационных технологий и связи края отметили, что ряд услуг государственных и муниципальных услуг, оказываемых в МФЦ, можно получить в электронном виде через порталы «Госуслуги» и «Услуги27».

— С учетом эпидемиологической ситуации граждане должны понимать, что это наиболее безопасный для их здоровья и удобный способ. К тому же он поможет сэкономить семейный бюджет: на Госуслугах предоставляется скидка 30% на оплату госпошлины, — подчеркнули в профильном ведомстве.

Напомним, перечень услуг, а также актуальная информация о работе офисов МФЦ размещены на официальном сайте учреждения, единая справочная служба доступна по номеру +7 (4212) 340-240.