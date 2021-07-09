В рамках летней смены «Медный град» в детском краевом центре «Созвездие» в районе им. Лазо прошел мастер-класс и знакомство с профессией «Спасатель». Своими знаниями и опытом работы с ребятами поделился старший инструктор Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Александр Иванов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Участниками занятия стали подростки в возрасте от 10 до 17 лет. У спасателей много специальностей – водолазы, кинологи, пиротехники, альпинисты и другие, но в этот раз школьники узнали о деятельности подразделения радиационной, химической и биологической защиты. А.Иванов рассказал им какие опасности могут быть при химическом заражении, для чего служит костюм Л1 и как используется военный прибор химической разведки. А чтобы новая информация лучше запомнилась, вместе с ребятами они провели практическую тренировку. Мальчишки и девчонки по очереди одевали полностью или элементы специального защитного костюма, противогазы, изучили принцип работы прибора для определения наличия отравляющих веществ в воздухе. На основе газоанализатора и специальных индикаторов можно определить состав и концентрацию опасных для человека примесей. Кроме этого, ребятам показали простые навыки вязания специальных узлов во время краткого веревочного курса.

Участие сотрудников МЧС Росси в образовательных сменах в летних детских лагерях ежегодная практика. С помощью таких мастер-классов спасатели не только знакомят ребят с азами своей профессии, но и навыками оказания первой помощи пострадавшим, основами безопасности жизнедеятельности и правилами поведения в различных ситуациях.