В Хабаровском крае безработица идет на спад. Об этом говорит статистика регионального комитета по труду и занятости населения. Так, с октября 2020 года численность зарегистрированных безработных граждан снизилась в 3,5 раза. Таких результатов удалось достичь благодаря специально разработанному комплексу мер. Он, в том числе, предусматривает господдержку работодателей, которые трудоустраивают людей из числа официально безработных.

Восстановление уровня занятости населения сегодня является одним из приоритетных направлений работы правительства края. В ходе «Прямой линии» 30 июня Президент России Владимир Путин акцентировал внимание на этой теме. Отвечая на вопрос одного из зрителей, он подчеркнул, что перед Правительством РФ стоит задача выйти на докризисный уровень, то есть на 4,6-4,7 процента. В Хабаровском крае за год уровень регистрируемой безработицы снизился до одного процента.

– В крае продолжается планомерная работа по восстановлению уровня безработицы до показателей 2019 года. Комплекс мер, который мы разработали, предусматривает выплату субсидий работодателям при трудоустройстве безработных граждан. К ним относятся и выпускники 2020 года, которые столкнулись с трудностями в поиске работы в период пандемии. Мера поддержки предоставляется Фондом социального страхования и поступает напрямую работодателям без заключения соглашения о предоставлении субсидии. В течение 2021 года работодатель получит денежные средства трижды: после 1-го, 3-го и 6-го месяцев работы трудоустроенного гражданина. Субсидия выплачивается в размере МРОТ и зависит от величины районного коэффициента. В среднем по краю составляет около 60 тысяч рублей на одного трудоустроенного безработного, – сообщили в комитете по труду и занятости населения края.

С 22 марта поступило более 1000 заявлений от 350 работодателей. Кадровая потребность, заявленная под субсидирование, составляет около 2,5 тысяч рабочих мест. Более половины вакансий подразумевает наличие высшего или среднего профессионального образования. Требуются инженеры, экономисты, менеджеры, бухгалтеры, учителя, юристы. Кроме этого, потенциальные работодатели готовы принять на работу плотников, крановщиков, горничных, продавцов, водителей и других. На сегодняшний день трудоустроено 158 безработных граждан, а 12 работодателей уже получили первые выплаты на общую сумму более 500 тысяч рублей.

Подать заявление на получение субсидии, а также получить подробную информацию о государственной поддержке можно на портале «Работа в России» во вкладке «Работодатель/Господдержка работодателей в 2021 году». Прием заявлений осуществляется только в электронном виде.