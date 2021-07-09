Хабаровчанки Регина Жапарова и Александра Съедина завоевали бронзовые медали Чемпионата России по велоспорту. В пригороде Хабаровска сегодня завершился первый день соревнований. Спортсменки из 11 регионов страны разыграли медали в парной гонке на 25 километров. Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта края, всего в борьбу за награды вступили 60 велосипедисток. Лучший результат показали представительницы Республики Адыгея, «серебро» у спортсменок из Санкт-Петербурга. Еще одна пара спортсменок края – Елизавета Иневаткина и Анастасия Журавлева – стала четвертой. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

– Сегодня гонщицы стартовали по двое и так же финишировали. В этом есть своя особенность: на первый план выходит не только индивидуальная подготовка, но и взаимодействие, как спортсменки смогут подстроиться друг под друга, – рассказал главный судья соревнований Алексей Стародубцев.

Вместе с Чемпионатом также состоялось Первенство России среди юниорок 17-18 лет. Здесь основной спор за медали также развернулся между представительницами команд Республики Адыгея и Санкт-Петербурга. Победу одержали велосипедистки из Северной столицы России, конкурентки из Адыгеи уступили им всего 6 секунд. Замкнули тройку призеров гонщицы Санкт-Петербурга.

Завтра, 10 июля, в Хабаровске стартуют Всероссийские соревнования по велоспорту. Спортсменки определят сильнейших в групповой гонке – она пройдет на федеральной автомобильной дороге А-370 «Уссури». На следующий день в парковой зоне стадиона им. Ленина в Хабаровске состоится критериум. Начало в 11:00.

– В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» мы успешно провели Кубок России, а также Всероссийские соревнования по велоспорту в 2019 году. Поэтому в этом году нам вновь доверили организацию и проведение этих соревнований в Хабаровске. Верим, что наши спортсменки поддержат престиж региона, займут призовые места и в других видах программы, – прокомментировали в министерстве.