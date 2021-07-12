На 40% увеличился интернет-трафик в сети МегаФон в Хабаровском крае в 1 полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Ежемесячно жители региона потребляют объем данных, аналогичный 650 000 фильмов в FullHD-качестве. При этом 47% всего краевого трафика приходится на один город – Хабаровск.

В краевой столице потребление мобильного интернета за указанный период выросло на 37,4%. На 35% больше стали качать во втором по величине городе региона –Комсомольске-на-Амуре. В Амурске рост мобильного трафика составил 27%.

Больше всего потребление мобильного интернета ожидаемо выросло в тех населенных пунктах, где в прошлом году МегаФон запустил связь четвертого поколения. В Чегдомыне в первом полугодии 2021 года прокачали данных на 53% больше чем годом ранее. В селе Омми рост составил 56%, в поселке Монгохто – 83%. В Дормидонтовке потребление мобильного интернета в целом увеличилось на 42%, при этом 4G-трафик удвоился.

«Наибольшие объемы данных сейчас передаются в сети четвертого поколения, — отмечает директор Хабаровского отделения МегаФона Денис Трофимчук. — В целом в Хабаровском крае 4G-трафик в общем объеме передачи данных сейчас составляет около 87%. В Хабаровске он уже превышает 90%. И, соответственно, там, где мы запускаем связь четвертого поколения, довольно быстро наблюдается резкий рост трафика именно в сети 4G. Оценив возможности быстрого мобильного интернета, наши абоненты из самых разных населенных пунктов становятся активными пользователями цифровых сервисов. В сеть 4Gперемещается и голосовое общение. Уже более 40% всех звонков совершается с использованием технологии VoLTE».

Недавно международная компания Ookla вновь подвела итоги независимого исследования качества мобильного интернета, который предоставляют операторы связи в России. МегаФон был признан лидером по скорости мобильного интернета пятый год подряд. В Хабаровском крае в первом полугодии 2021 года средняя скорость скачивания информации в сети МегаФон, по данным Ookla, составила 40,01 Мбит/с.

Около 47% всего мобильного интернет-трафика в Хабаровском крае приходится на видеосервисы и социальные сети. Пальму первенства здесь прочно удерживает Youtube, за которым следует Instagram. Третью позицию занимает «ВКонтакте», а четвертое и пятое места делят TikTok и «Одноклассники». Среди мессенджеров лидирует WhatsApp, на втором месте -Telegram, а на третьем – Viber.