336 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 173 человека. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 274
Комсомольск — 6
Амурск — 1
Хабаровский район — 12
Имени Лазо район — 33
Бикинский район — 8
Ульчский район — 2
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1880 коек. Свободно 436. На лечении находится 30 тяжелых пациентов, 20 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 192 115 жителей края, полностью завершили вакцинацию 132 898 человек.
Всего на лечении находится 4096 человек. В том числе 1444 стационарно, 2652 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 58 904 случая Covid-19. 54 278 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 12.07.2021в 11:01. В рубриках: Медицина.
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