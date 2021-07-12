Проект проводит фотосессии для людей, борющихся с онкологией. Во время подготовки к ним, участники отвлекаются от негативных переживаний, посещают психолога, стилиста, визажиста – это даёт им мощный ресурс для дальнейшей борьбы с заболеванием и социализации. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Через фото мы рассказываем обществу о том, что рак не приговор. И призываем всех обратить внимание на своё здоровье и своевременно обращаться к врачам. Наши герои — это люди с онкологическим диагнозом, которые нашли смелость озвучить то, о чем принято молчать. Это прекрасные, красивые люди, проживающие непростой период, во время которого они не теряют свои социальные роли. На наших фото нет болезни. Мы показываем жизнь», — пишет на страничке проекта в Инстаграме его организатор Алена Черных.

В 2021 году фотопроекту «Красота против рака» исполнилось пять лет. Экспозиция доступна к посещению на третьем этаже возле пространства «Коммуна», с одновременным присутствием на площадке не более 10 человек — в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

На выставке представлены работы за всю его историю, часть из них после отправится в архив и выставляться оффлайн уже не будет. Посетить ее можно в течение двух недель.