Силы и средства приведены в готовность из-за паводка на Амуре.
«Сегодня ситуация на реке благоприятная. За минувшие сутки уровень воды поднялся всего на один сантиметр. На следующей неделе ожидаем спад. Сейчас в городе развернуты насосные группы в районе арены «Ерофей» и микрорайоне Красная речка. Также проведена отсыпка гидрозащитного сооружения на улице Богачева», — рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Андрей Колчин.
На складе городского резерва находятся погружные насосы, мотопомпы, тепловые пушки, противогазы, генераторы, одеяла, рукава высокого давления и другое необходимое во время чрезвычайных ситуаций оборудование. Как отметил Андрей Колчин, сегодня в Хабаровске на базе общежитий развернуты два пункта временного пребывания граждан, где в случае подтопления домовладений могут разместиться жители. При необходимости может быть оперативно создан еще один ПВР на 50 человек, который будет оборудован всем необходимым.
«Сегодня у нас не подтоплен ни один жилой дом. Вода подошла близко, но не зашла на участки. Обычно первым топит дом №2 на улице Богачева, но и здесь относительно стабильная ситуация. Отсыпанное на улице гидросооружение пока разбирать не будем», — добавил руководитель.
Напомним, что по состоянию на 8.00 12 июля уровень воды в Амуре у краевой столицы поднялся до 470 сантиметров. Неблагоприятная отметка для города — 450 сантиметров, уровень опасных явлений — 600 сантиметров.
Эта запись была опубликована 12.07.2021в 16:53. В рубриках: Общество.
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