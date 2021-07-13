330 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 145 человек. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 302
Хабаровский район — 28
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1880 коек. Свободно 339. На лечении находится 29 тяжелых пациентов, 19 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 195 085 жителей края, полностью завершили вакцинацию 134 057человек.
Всего на лечении находится 4 276 человек. В том числе 1541 стационарно, 2735 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 59 234 случаев Covid-19. 54 423 человека выздоровело.
Эта запись была опубликована 13.07.2021в 09:21. В рубриках: Медицина.
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