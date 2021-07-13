330 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 145 человек. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 302

Хабаровский район — 28

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1880 коек. Свободно 339. На лечении находится 29 тяжелых пациентов, 19 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 195 085 жителей края, полностью завершили вакцинацию 134 057человек.

Всего на лечении находится 4 276 человек. В том числе 1541 стационарно, 2735 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 59 234 случаев Covid-19. 54 423 человека выздоровело.