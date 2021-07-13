Специалисты комитета по управлению районом провели традиционный объезд территории.

Были осмотрены улицы Тургенева, Шевченко, Калинина, Запарина, Муравьева-Амурского, Карла Маркса, а также территория у Речного вокзала. По итогам рабочей поездки были обнаружены граффити на фасадах зданий, нестационарных торговых объектах, ограждении строительной площадки, рекламных конструкциях, остановках общественного транспорта. Зафиксировано неудовлетворительное санитарное состояние прилегающих территорий, наличие сломанных веток на придорожных газонах, а также высокая растительность на прилегающих к зданиям площадках.

«Обычно по выявленным замечаниям мы общаемся напрямую с собственниками территорий. Просим в срок их устранить. Если наши обращения игнорируют, мы привлекаем управление административно-технического контроля, которое вправе выписывать административные протоколы. Штрафы за нарушение правил благоустройства на граждан составляют от 1,5 до 3,5 тысяч рублей, на должностное лицо — 5-9 тысяч, а на юрлицо — от 15 тысяч. При повторном нарушении штрафы увеличиваются», — рассказал главный специалист комитета по управлению Центральным районом Павел Кустов.

По итогам мероприятия будут проработаны вопросы приведения объектов в нормативное состояние. Также будет сделано обращение в обслуживающие организации по вопросу своевременной очистки общественных территорий и улично-дорожной сети от случайного мусора и веток деревьев.