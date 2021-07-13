В краевой столице в целях предотвращения несчастных случаев на воде проходят профилактические рейды у береговой линии. В проверках принимают участие специалисты администрации города, управления по делам ГО и ЧС и сотрудники УМВД.

Очередной рейд прошел в районе набережной имени Невельского. В ходе мероприятия жителям города, отдыхающим у воды, рассказали об опасности купания в Амуре. Напомнили, что течение в реке в несколько раз превышает норму, а качество воды не соответствует требованиям.

В Индустриальном районе за первый летний месяц проведено 16 выездов к реке, выявлено 254 несовершеннолетних, которые находились у воды без родителей. Самые популярные в районе места — зоны отдыха «Дельфин», песчаный пляж в районе ТЦ «Броско Молл», берег в районе улиц Кубяка и Богачёва. Детей, обнаруженных у воды без присмотра взрослых, доставляют в отделы полиции и вызывают туда родителей.

Как сообщили в администрации города, в этом году в Хабаровске уже утонули 7 человек, из которых 3 — дети. Трагедии произошли в районе баз отдыха «Дельфин» и «Аризона», Кировского затона и городской набережной.

Сегодня спасательные посты работают в районе базы отдыха «Дельфин», заводов «Амуркабель» и «Дальдизель», на набережной имени Невельского. В трех точках установлены мобильные конструкции для сотрудников, а на центральном пляже установлен стационарный пост. Работают они ежедневно с 10.00 до 20.00 по 31 августа. В этом году дежурные матросы-спасатели 32 раза оказывали помощь, в том числе 4 раза вытаскивали людей из воды.

Сотрудники Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю напоминают, что в настоящее время в регионе нет оборудованных и проверенных пляжей, где купание было бы безопасным. Будьте предельно внимательными при выборе места отдыха у воды и не оставляйте детей без присмотра.