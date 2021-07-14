Заседание оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края состоялось в правительстве. За минувшую неделю в Хабаровском крае зарегистрировано 2197 новых случаев заболевания COVID-19 против 1883 случаев, зафиксированных на прошлой неделе. Наибольший прирост заболеваемости наблюдается в городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, имени Лазо, Охотском, Верхнебуреинском и Ульчском муниципальных районах края. Евгений Никонов, заместитель председателя правительства края по социальным вопросам, поручил открыть единый пункт вакцинации для студентов на базе клиники семейной медицины ДВГМУ. Также на штабе стало известно о поступлении в Хабаровский край 3700 ИХА-тестов для определения заболеваемости COVID-19. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По сообщению временно исполняющей обязанности руководителя Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Светланы Лосевой, темпы заболеваемости коронавирусной инфекции остаются на высоком уровне.

— В эпидемический процесс вовлечены все группы населения края, взрослые составляют 85% от общего числа заболевших. Максимальные показатели заболеваемости в возрастных группах 18-29 лет, 30-49 лет. Фиксируется увеличение роста числа заболевших среди работающих жителей, лиц старше 64 лет, а также молодое население 15-17 лет. Темп прироста заболевания у детей снизился по сравнению с прошедшей неделей, — рассказала Светлана Лосева.

Из-за роста заболеваемости увеличилось число вызовов скорой медицинской помощи и вызовов врача на дом в поликлиниках Хабаровского края. По сообщению Юрия Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края, отметки приближаются к зимним показателям COVID-19.

— На текущий момент суммарно мы получили 283 776 доз вакцины, последняя партия составила 40 000 доз ГамКовидВак и 780 Ковивак. Ввиду особенностей температурного хранения Ковивака +2+8 градусов мы распределим его в Северные районы края. По данным федерального регистра привито 200 031 человек, что составляет почти 32% от общего числа взрослых жителей края, подлежащих вакцинации. За неделю иммунитет к COVID-19 получили 20 310 человек, — сказал Юрий Бойченко.

О статистике заболеваемости коронавирусной инфекции после вакцинации рассказал главный врач крупнейшего инфекционного госпиталя Хабаровского края. Всего в стационаре городской клинической больнице имени профессора А.М.Войно-Ясенецкого находится 482 человека, из них менее 1% прошли полную вакцинацию против COVID-19.

— На стационарном лечении в тяжелом состоянии 81 человек, в реанимации — 27 пациентов. Мы видим, что у тех, кто прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции, риск осложнения не так выражен. Течение болезни происходит более благоприятно, — выступил Александр Калашников, главный врач Городской клинической больницы имени профессора А.М.Войно-Ясенецкого.

Ужесточения принятых мер в Хабаровском крае не планируется. В крае продолжает действовать обязательный масочный режим во всех общественных местах, на предприятиях и в организациях всех форм собственности, а также сохранены требования по соблюдению дезинфекционного режима на рабочих местах. По-прежнему запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах, деятельность кальянных приостановлена.

С 21 июня переведены на дистанционный режим работы: беременные женщины, работники в возрасте старше 65 лет, за исключением руководителей и сотрудников, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации, а также за исключением работников, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, при наличии документа, подтверждающего факт вакцинации.

Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, религиозных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных мероприятий осуществляется с очным количеством участников не более 10 человек. При этом работа кинотеатров (кинозалов), театров, филармоний, домов культуры осуществляется при условии заполняемости объектов в объеме, не превышающем 50 процентов от единой пропускной способности. Оказание услуг для занятий населения физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организацию спортивной подготовки на объектах спорта, в том числе бассейнов, осуществляется при условии заполняемости объектов в объеме, не превышающем 75 процентов от единой пропускной способности. Проведение официальных международных, всероссийских, межрегиональных, краевых, муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий осуществляется с количеством участников не более 100 человек.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 59 563 случая Covid-19, 54 625 человек выздоровело. Для лечения больных COVID – 19 развернуто 1880 коек в 17 медорганизациях края.