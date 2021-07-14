Как рассказали в горздраве, с 5 по 11 июля в краевой столице зафиксировано 4059 обращений с заболеванием ОРВИ. Эпидпорог превышен в 1,7 раза. Больше всего заразившихся в возрастной группе старше 15 лет — 2 299 человек, также активно болеют дети от 3 до 6 лет — 916 случаев.

Отмечается подъем заболеваемости внебольничной пневмонией. За минувшую неделю зарегистрировано 608 обращений в медучреждения с симптомами этой болезни, это на 33 случая больше, чем за предыдущий отчетный период. Как отметила консультант управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Екатерина Царева, чаще всего болеют хабаровчане в возрасте от 40 до 64 лет и пожилые граждане, старше 65 лет. Госпитализирован 391 человек. Всего за год внебольничной пневмонией заразились 10 652 горожан.

«Сегодня в городе действует комплекс ограничительных мероприятий. Жителям нужно не забывать, что в общественных местах необходимо носить маску, следует обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию», — рассказала специалист.

Ситуация с коронавирусом в Хабаровске остается напряженной. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 251 жителя. Количество заболевших с начала пандемии составило 40 283 человек. Кампания по вакцинации граждан от COVID-19 набирает обороты. По состоянию на 12 июля первый компонент вакцины получили 96 908 хабаровчан, а полностью привиты 66 341 горожан.