Министр строительства края Андрей Чекулаев сегодня посетил строящийся инфекционный корпус детской краевой клинической больницы имени Пиотровича. Работы идут в рамках национального проекта «Здравоохранение». Из федерального центра Хабаровский край на эти цели привлек около 850 млн рублей, в том числе – 420 млн на 2021 год. По проекту отделение рассчитано на 130 коек и имеет общую площадь около 16,5 тысяч квадратных метров. Введение его в эксплуатацию позволит повысить качество оказания медпомощи детям с инфекционной патологией.

В ходе осмотра работ глава регионального минстроя обратил внимание на то, что сейчас на объекте занято больше рабочих, которые ведут кирпичную кладку стен 3-го этажа, монтаж окон.

Тем не менее работы ведутся с отставанием в несколько месяцев. Кроме того, поставщики строительных материалов изменили условия и теперь отпускают материалы по предоплате. Из-за этого возникли перебои в поставках.

– Я вижу, что вы услышали нашу просьбу, озвученную в начале этого года, и мобилизовали трудовые ресурсы на объекте. Тем не менее возведение инфекционного корпуса идет с отставанием. Мы знаем проблему с удорожанием и системой оплаты строительных материалов, а также с дефицитом трудовых ресурсов. Все дополнительные расходы здесь приходится брать на себя застройщику. Учитывая мировую тенденцию по удорожанию стройматериалов, возможно, нам удастся изменить сметную стоимость объекта в сторону увеличения, – отметил Андрей Чекулаев.

Руководитель компании-подрядчика ООО «Капторстрой» Григорий Тороян рассказал, что в связи с подведением подземных коммуникаций к строящемуся корпусу, с 1 по 25 августа будет перекрыто движение по ул. Прогрессивной в районе дома №7.

Напомним, что в конце прошлого была утверждена региональная программа по модернизации первичного звена здравоохранения.

Запланировано строительство 40 новых объектов, в том числе 28 фельдшерско-акушерских пунктов и 9 врачебных амбулаторий, 2 поликлиник на 300 посещений в смену каждая (в городе Бикин и селе Богородское), пристройки под компьютерный томограф в селе Троицкое Нанайского муниципального района. Программа также включает в себя строительство 5 ФАП и 1 амбулатории. Общая сумма вложений за 5 лет реализации программы составит 8,1 млрд рублей, из которых 7,1 млрд рублей – средства федерального бюджета.

В рамках реализации регионального проекта в Прибрежном микрорайоне Хабаровска также ведется строительство поликлиники для детей.