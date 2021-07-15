331 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 257 человек. При этом зарегистрировано 6 летальных исходов за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 258

Комсомольск — 23

Хабаровский район — 6

Вяземский район — 9

Имени Лазо район — 27

Ульчский район — 4

Амурский район — 1

Солнечный район — 2

Нанайский район — 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1880 коек. Свободно 330. На лечении находится 34 тяжелых пациентов, 27 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 204 043 жителей края, полностью завершили вакцинацию 138 677 человек.

Всего на лечении находится 4 466 человек. В том числе 1550 стационарно, 2916 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 59 894 случая Covid-19. 54 882 человека выздоровело.