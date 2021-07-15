331 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 257 человек. При этом зарегистрировано 6 летальных исходов за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 258
Комсомольск — 23
Хабаровский район — 6
Вяземский район — 9
Имени Лазо район — 27
Ульчский район — 4
Амурский район — 1
Солнечный район — 2
Нанайский район — 1
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1880 коек. Свободно 330. На лечении находится 34 тяжелых пациентов, 27 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 204 043 жителей края, полностью завершили вакцинацию 138 677 человек.
Всего на лечении находится 4 466 человек. В том числе 1550 стационарно, 2916 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 59 894 случая Covid-19. 54 882 человека выздоровело.
Эта запись была опубликована 15.07.2021в 09:18. В рубриках: Медицина.
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