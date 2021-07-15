Чистые контейнерные площадки на территории дома, снижение платы за вывоз твердых коммунальных отходов и осознание своего участия в экологии края – вот плюсы раздельного сбора, о которых рассказали хабаровчане министру ЖКХ края Дарию Тюрину во время посещения им дворов, где установлены контейнеры для раздельного сбора.

На площадке новостройки по улице Тургенева, 48 размещены новые евро-контейнеры для различных фракций: стекло, ПЭТ, крышки, батарейки и отдельный большой крытый контейнер для бумаги и картона. Некоторые отходы досортируют дворники. Освобождает контейнеры от содержимого специальный транспорт предприятий-переработчиков.

Как рассказал эксперт по раздельному сбору отходов, председатель Хабаровского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Владимир Сидоров, деление на много фракций требует размещения такого же количества пофракционных контейнеров – в этом основная сложность. Как только в крае появится региональный оператор и линии сортировки, достаточно будет двух контейнеров: для перерабатываемых отходов (все, что можно использовать как вторсырье) и не перерабатываемых (подлежащих захоронению на полигоне). Сейчас появился спрос на стекло, которое разлагается дольше других видов отходов, и предприятия-переработчики из Новосибирска готовы забирать сырье. А это значит, что на краевые полигоны отходов отправляться будет меньше.

Почти десять лет опыта раздельного сбора отходов в доме 132 по ул. Артемовской. Здесь жильцы экономят в два раза на вывозе отходов: сэкономленные средства перераспределяются на благоустройство двора и ремонт подъездов. Анна Ардован, управляющий ТСЖ «Артемовское», рассказала, что все началось с информирования жителей, в 160-квартирном доме была проведена большая агитационно-разъяснительная работа. Сейчас все жильцы привыкли и уже не представляют себе эту площадку как-то иначе.

– В Хабаровском крае разработан и действует Порядок раздельного сбора. Многие задаются вопросом «с чего начать?» Собственники должны организоваться, принять решение, что им это надо, потому что понимают: всем это выгодно и экономически, и экологически, и эстетически. В решении проблем раздельного сбора отходов самая главная работа на местах. Перед вами пример, где дела говорят за себя.

Кто думает, что это дорого: окупается такая площадка в течение года, и есть много компаний, которые собирают сырье, на сайте минЖКХ можно найти список, а исполнительная власть всегда поддержит хорошую инициативу, – прокомментировал событие министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Напомним, практика раздельного сбора отходов заведена в 390 точках по Хабаровскому краю. В Хабаровске создана активистами и действует интерактивная карта приема вторсырья, а для детей разработано бесплатное приложение «Сортируй и спасай», которое можно установить через AppStore или PlayMarket.