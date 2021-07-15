Максим Пассар, проживающий в селе Даерга Нанайского района, стал 200-тысячным жителем края, который получил прививку от COVID-19. Максим Пассар работает вахтовым методом, ведет активный образ жизни – является участником ТОС и членом добровольной пожарной дружины, женат, воспитывает троих детей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

– Многие жители нашего села – и пожилые, и молодые решили, что лучше вакцинироваться, чем постоянно бояться заразиться. Я в их числе. Моя супруга работает стоматологом в районной поликлинике, прививки мы с ней поставили вместе, – рассказал Максим Пассар.

Всего в Нанайском районе вакцинировано более 2300 человек. Вакцинация проходит в поликлиниках ежедневно с понедельника по субботу, а в амбулаториях и ФАПах по предварительной записи по графику. Также работает мобильная бригада, ближайший выезд которой состоится 15 июля в село Маяк для вакцинации и ревакцинации.

– Наша задача – охватить максимальное число жителей района, проводим с населением разъяснительную работу о важной роли вакцинации в борьбе с коронавирусной инфекцией, – отметил глава района Николай Сафронов.

Напомним, что суммарно Хабаровский край получил 283 776 доз вакцины, последняя партия составила 40 000 доз ГамКовидВак и 780 Ковивак. По данным федерального регистра, в регионе привито 200 031 человек, что составляет почти 32% от общего числа взрослых жителей края, подлежащих вакцинации. За неделю иммунитет к COVID-19 получили 20 310 человек.