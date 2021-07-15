Совещание по ликвидации последствий летнего паводка и пожаров на территории регионов Дальнего Востока провел вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В зоне особого внимания Забайкалье, Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономия, Республика Саха (Якутия). На заседании в Благовещенске обсуждались вопросы организации работ по оценке ущерба и выплат населению, восстановлению поврежденного жилья и дорожной сети, реализации механизмов государственной поддержки предприятий сельского хозяйства и других отраслей экономики. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По поручению Президента РФ в регионах округа, наиболее подверженных паводкам, принят ряд мер по предотвращению чрезвычайных стихийных бедствий и снижению их воздействия. В русле реки Амур и ее притоках проведены дноуглубительные и берегоукрепительные работы. На территории ЕАО, Хабаровского, Забайкальского и Приморского краев построены защитные гидротехнические сооружения общей протяженностью в 27 км. В стадии строительства находятся еще более 31 км гидротехнических сооружений.

– Часть этих объектов в ходе работы в Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Приамурье мы посмотрели. Гидротехнические сооружения действительно помогли защититься. Мы во всех регионах, где за это время удалось побывать, общались с людьми. У них разные вопросы. Некоторые достаточно сложные, требующие обсуждения. В частности, люди не хотят оставлять свои приусадебные участки, – отметил Юрий Трутнев.

Он также подчеркнул, что необходимо наладить работу комиссий по определению имущественного ущерба, признания граждан пострадавшими, а жилья непригодным для проживания. Особое внимание было обращено на «скорость» прохождения документов, принятия решений и фактического осуществления выплат людям.

– Нужно как можно быстрее помочь людям в выплатах, предоставлении средств на ремонт жилья, выделении сертификатов в тех случаях, когда жилье признано непригодным, восстановлении объектов инфраструктуры. Эта работа ведется, но нужно быть уверенными, что она проходит в максимально сжатые сроки, – заявил вице-премьер.

Регионам также поручено проработать вопрос с предоставлением земельных участков пострадавшим от паводка для строительства домов в непотодпляемых местах.

Отметим, сейчас в Хабаровском крае в связи с прохождением июльского паводка, подтоплены 3 земельных и 359 дачных участков, 10 участков внутрипоселковых дорог. Если у Хабаровска уровень Амура уже падает, то по нижнему течению реки вода пребывает на 5-8 см за сутки. Основная волна смещается к Комсомольску-на-Амуре, гребень там ожидают 19-20 июля с неблагоприятными отметками. Одной из превентивных мер по минимизации последствий паводка стало развертывание пунктов временного размещения. Развернуто 4 таких пункта на 115 мест, в готовности к развертыванию – 6 ПВР на 460 человек.

Также на совещании рассматривался вопрос организации работ по локализации и тушению лесных пожаров. Во многих субъектах ДФО обстановка характеризуется как «опасная», а в Республике Саха (Якутия) – «чрезвычайная». На нее приходится почти 70% действующих на территории округа пожаров.

В Хабаровском крае ситуация с природными пожарами тоже напряженная. По данным на 15 июля, в регионе действует 16 возгораний в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Николаевском районах. В основном пожары возникли в труднодоступной местности, где их не тушат, а только ведут за ними наблюдение, так как поселениям они не угрожают. Но есть и очаги, которые необходимо ликвидировать. Каждые сутки сотрудники краевой лесоохраны в среднем тушат до 5 возгораний. Для ликвидации используют как наземную, так и воздушную технику. Все с начала пожароопасного сезона в регионе уже было зарегистрировано 289 природных пожаров.