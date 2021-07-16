Дальневосточная генерирующая компания (ДГК) подвела итоги сбытовой деятельности за 6 месяцев 2021 года. Полезный отпуск тепловой энергии по ДГК составил 9,4 тысячи Гкал, что на 4,8% выше аналогичного показателя прошлого года. Поступление платежей за отпущенную тепловую энергию составило в первом полугодии составило порядка 20 млрд рублей. Уровень оплат в первом полугодии в целом по ДГК составил 100,4 %.

На 1 июля 2021 года задолженность всех групп потребителей перед ДГК составила 10 млрд рублей. По сравнению с 1 января 2021 года задолженность потребителей снизилась на 449,0 миллиона рублей. Такой результат стал возможен благодаря большой работе, проведенной с потребителями-должниками Дальневосточной энергетической компанией – агентом по договору.

«Держать платежную дисциплину на высоком уровне позволяют платежи крупнейших предприятий в регионе, — пояснил заместитель генерального директора АО «ДГК» по теплоснабжению Дмитрий Богдановский. — Так по итогам полугодия представительство Министерства обороны ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны» (ЦЖКУ) оплатило в адрес Дальневосточной генерирующей компании за тепловую энергию 465,4 миллионов рублей. Тем самым полностью рассчитавшись за поставленный ресурс».

Наибольшее снижение долга энергетики фиксируют в Хабаровском крае: за первое полугодие долг снизился практически на полмиллиарда рублей. Кроме того, к снижению долга привела судебно-претензионная работа с должниками из числа физических лиц и мероприятия по ограничению горячего водоснабжения потребителям-неплательщикам.

На сегодняшний день главным должником за услуги теплоснабжения остается население – 8,5 млрд рублей, или 85,1% от общей суммы долга. Долги юридических лиц перед АО «ДГК» составляют порядка 1,5 млрд рублей (14,9%).