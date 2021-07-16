В результате прошедших осадков в Верхнебуреинском районе в бассейне реки Бурея сформировался паводок с уровнями воды категории неблагоприятного явления. По прогнозу Дальневосточного УГМС, 17 июля у гидропостаУсть-Ниман ожидается подъем уровня воды до отметки 1000-1050 см (неблагоприятное явление — 850 см, опасное – 1100 см). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В результате повышения уровня воды в реке Бурея в Верхнебуреинском районе в селе Ургал на 07.00 (хбр) 16 июля 2021 года, по предварительным данным подтоплено 6 приусадебных участков и 5 участков внутрипоселковых дорог (длиной до 200м, глубиной до 50 см). Проезд возможен на технике высокой проходимости. Кроме этого, приостановлена работа паромной переправы п. Чегдомын — п. Софийск. Имеется объездная дорога, отрезанных населенных пунктов нет.

Учитывая прогноз гидрологов, администрацией муниципального образования в превентивных целях из п. Усть-Ургал в пункт временного размещения, расположенный в поселке Новый Ургал, было доставлено 30 человек, из них 13 дети. Остальные жители от размещения в ПВР отказались.

15.07.2021 администрацией Верхнебуреинскогорайона в п. Чегдомын проведено заседание КЧС, на котором принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации для сил районного звена территориальной подсистемы РСЧС в границах Верхнебуреинскогорайона. Организовано постоянное наблюдение за паводковой обстановкой.

Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю ведут постоянный мониторинг изменений уровней воды рек в регионе. Совместно с гидрологами Дальневосточного УГМС они уточняют обстановку, работают с главами поселений и сменами единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов по оперативному обмену информацией.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю просит жителей региона соблюдать правила личной безопасности и предпринять меры по сохранения своего имущества. Дачникам в период прохождения паводка покинуть свои участки и не подвергать жизнь опасности. На участках в пониженной местности, вблизи русел рек, пойменных местах следует поднять вещи и иное имущество на возвышенности, верхние этажи. Туристам, рыбакам, охотникам следует в период прохождения паводков воздержаться от выезда на реки, сплавы, в труднодоступную местность.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить на единый номер вызова экстренных служб «112» или телефон пожарно-спасательной службы «101».