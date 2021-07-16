335 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 256 человек. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 202
Комсомольск — 51
Хабаровский район — 15
Имени Лазо район — 48
Ульчский район — 6
Бикинский район — 9
Верхнебуреинский район — 6
Солнечный район — 2
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1917 коек. Свободно 363. На лечении находится 31 тяжелый пациент, 25 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 208 732 жителя края, полностью завершили вакцинацию 140 772 человека.
Всего на лечении находится 4 520 человек. В том числе 1554 стационарно, 2966 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 60 229 случаев Covid-19. 55 158 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 16.07.2021в 09:47. В рубриках: Медицина.
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