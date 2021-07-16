335 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 256 человек. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 202

Комсомольск — 51

Хабаровский район — 15

Имени Лазо район — 48

Ульчский район — 6

Бикинский район — 9

Верхнебуреинский район — 6

Солнечный район — 2

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1917 коек. Свободно 363. На лечении находится 31 тяжелый пациент, 25 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 208 732 жителя края, полностью завершили вакцинацию 140 772 человека.

Всего на лечении находится 4 520 человек. В том числе 1554 стационарно, 2966 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 60 229 случаев Covid-19. 55 158 человек выздоровело.