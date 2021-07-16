На мосту через реку Амур в Хабаровском крае сотрудники территориального Управления Россельхознадзора вместе с полицейскими остановили грузовик, в котором незаконно перевозился скот. Выяснилось, что у водителя, везущего почти четыре сотни овец, не было при себе необходимых ветеринарные документов.
Со слов владельца, животные были приобретены в селе Новая Заря Забайкальского края для дальнейшей продажи и содержания в городе Артем Приморского края. В общей сложности в грузовике находилось 398 животных.
Владельцу живого груза было выдано предписание о проведении карантинных мероприятий под контролем государственной ветеринарной службы Хабаровского края.
— Такое решение принято в связи с отсутствием на территории Хабаровского края мест временного содержания животных, — пояснил заместитель начальника отдела государственного ветеринарного надзора и контроля на Государственной границе и транспорте Денис Прохоров. – Потребность в такой площадке существует давно, и Управление Россельхознадзора неоднократно обращалось в органы исполнительной власти края с этим вопросом.
О выявленном нарушении проинформировали Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области и Управление ветеринарии Правительства Хабаровского края.
Эта запись была опубликована 16.07.2021в 11:58. В рубриках: Общество.
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