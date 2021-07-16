Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности все активнее помогает сельхозпроизводителям субсидиями и грантами. Так, поддержка малых форм хозяйствования составляет не менее 30% от всего объема выделяемых средств на развитие сельского хозяйства. В этом году на эти цели предусмотрено 219 млн рублей. Господдержка позволяет аграриям наращивать объемы производства, а также перейти из личных подсобных хозяйств в разряд фермеров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Семьи Александра Бойкина и Светланы Ли из села Марусино района имени Лазо занимаются растениеводством. Два года назад Александр зарегистрировал крестьянско-фермерское хозяйство. В том же году получил грант «Агростартап» в размере 3 млн рублей. На эти деньги он смонтировал четыре теплицы, в которых теперь выращивает огурцы и помидоры. На начало 2021 года фермер вырастил и продал 7,2 тонн овощей, а также и 3 тонны тыквы.

Светлана Ли стала фермером год назад и тогда же получила аналогичный грант. Оформила «Дальневосточный гектар» и построила на нем четыре теплицы, где второй год растут перцы, огурцы, баклажаны и помидоры. Общая площадь теплиц в фермерских хозяйствах составляет 0,3 га. Посажено около 7 тыс. кустов помидор и 2 тыс. кустов огурцов. В этом году Александр и Светлана планируют собрать до 20 тонн помидор и до 10 тонн огурцов, перцев и баклажан. Их продукцию можно найти на ярмарках выходного дня.

– В Хабаровском крае с 2019 года действует новый вид господдержки. Гранты по линии «Агростартапа» рассчитаны на тех, кто только зарегистрировался в качестве фермера. В таком случае можно получить от 3 до 6 млн рублей на развитие растениеводства и животноводства. За два года такие гранты получили 18 фермерских хозяйств на сумму 58 млн рублей. В этом году мы планируем поддержать не менее 10 хозяйств на сумму 38 млн рублей. Очередной отбор заявок будет проходить до 16 августа. Конкурс планируем провести в августе-сентябре, – сообщил начальник отдела развития логистики и хранения продовольствия управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации минсельхоза края Вадим Терехов.

Еще одно сельхозпредприятие в районе им Лазо также является получателем государственной поддержки, но уже направленной на развитие животноводства. ООО «Амурская заря», расположенное в селе Екатеринославка района им. Лазо, привезло из Алтайского края 64 нетели красно-степной породы.

– Данное предприятие является постоянным получателем господдержки. В том числе на производство молока. В этом году «Амурская заря» получит субсидию на приобретение племенного поголовья крупного рогатого скота. Сельхозпроизводителям будет возмещено 75 процентов от понесенных затрат, но не более 150 тысяч за одну нетель. В этом году мы на 30 тысяч рублей подняли ставку с целью стимулирования сельхозпредприятий на завоз племенных нетелей. Кроме того, предприятие будет расширяться: в селе Павленково района им. Лазо планируется провести модернизацию животноводческого помещения для содержания коров, ремонт телятника. В данном случае тоже предусмотрена господдержка, – сообщила заместитель начальника управления по развитию АПК и племенной работы краевого минсельхоза Елена Талалай.

За счет завоза высокопродуктивного скота ожидаемый валовый объем производства молока в крае увеличится примерно на 200 тонн и составит 2100 тонн в год. Сейчас в «Амурской заре» 1100 голов крупного рогатого скота.

Ранее более 200 голов красно-пестрой породы завезли предприятие ООО «Вектор» в районе им. Лазо и КФХ Борисов в Хабаровском районе.