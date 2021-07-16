Жители края с начала года 820 577 раз обратились в МФЦ региона за получением консультаций и услуг. Это превысило показатель прошлого года почти на 18%. Специалисты многофункционального центра принимают заявления и документы от граждан, выдают результаты, регистрируют на Госуслугах. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как рассказали в министерстве информационных технологий и связи края, в настоящее время в МФЦ края оказывается 677 федеральных, региональных и муниципальных услуг. Наибольшим спросом у населения края пользуются услуги Росреестра: это государственный кадастровый учет, регистрация прав на недвижимость, выписки из ЕГРН. Так, за последние полгода они составили 31 процент от всех предоставленных услуг – это более 150 тысяч обращений. Более 110 тысяч раз специалисты краевого учреждения оказали услуги МВД: это постановка на учет по месту пребывания, выдача справок о судимости, регистрация по месту пребывания и по месту жительства. Также жители края активно обращались в МФЦ за услугами органов социальной защиты населения (около 87 тысяч заявлений) и Пенсионного фонда (35 тысяч).

Ежегодно перечень услуг, которые можно получить через многофункциональный центр, растет. Так, например, в этом году добавилась актуальная для жителей нашего региона услуга – по включению в федеральный реестр КМНС.

В целом, доля населения региона, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», составляет 99,7% при требуемых на федеральном уровне не менее 90%, – отметили в министерстве.

Растет популярность услуг в электронной форме. Специалисты МФЦ отмечают увеличение числа обращений за получением учетной записи на Госуслугах. Для этого в многофункциональных центрах есть «гостевые компьютеры». Консультанты помогают посетителям зарегистрироваться на портале и самостоятельно оформить необходимую услугу.

Напомним, с 12 июля структурные подразделения многофункционального центра региона принимают граждан по обязательной предварительной записи. Найти всю необходимую информацию о работе филиалов МФЦ, порядке получения услуг, записаться на прием можно на сайте http://mfc27.ru, http://мфц27.рф. Также действует единый номер телефона +7 (4212) 340-240.