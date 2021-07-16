Заседание рабочей группы по содействию развитию конкуренции прошло в Правительстве края. На нем рассмотрели два вопроса, поднятые предпринимателями края: об обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и об участии малых и средних предприятий в закупках. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Что касается ТКО, то в настоящее время край поделен на 19 зон деятельности региональных операторов с учетом наличия в районах законных объектов по обращению с коммунальными отходами и логистической доступностью таких площадок. По информации краевого министерства ЖКХ, в регионе действуют 8 объектов по обращению с ТКО, расположенные в 5 районах края: районе им. Лазо, Советско-Гаванском, Верхнебуреинском, Комсомольском и Хабаровском районах.

В перспективе, по мере ввода в зонах новых законных площадок для обращения с ТКО, возможно объединение зон. По расчетам ведомства, на сегодня общая потребность региона оценивается в 79 полигонов ориентировочной стоимостью 6,3 млрд рублей.

Чтобы максимально заинтересовать бизнес в деятельности по обработке и утилизации мусора, министерством ЖКХ предложено разработать грантовую поддержку в размере 100 млн рублей. Также, чтобы сохранить действующий в этой сфере малый и средний бизнес, в конкурсную документацию регоператора включен пункт, исключающий произвольный отбор местных контрагентов по транспортировке ТКО.

Второй вопрос также связан с деятельностью малых и средних предприятий края, но уже в сфере участия в закупках. При этом помощь малому и среднему бизнесу в этом вопросе была оказана на самом высоком уровне.

– Президентом РФ на Петербургском международном экономическом форуме были обозначены задачи: в рамках ФЗ-223 сократить сроки оплаты МСП, участвующих в закупках, с 30 до 15 дней и с 15 до 7 дней у СОНКО. А также увеличить объемы закупок субъектов МСП с 20 до 30%, – напомнил председатель Общественного совета при министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края Илья Немиш.

Между тем в крае, по данным Корпорации МСП, доля бизнеса, участвующего в закупках крупнейших заказчиков, весьма незначительна: 1583 малых и средних предприятий из 50 000 МСП, зарегистрированных в регионе. При этом крупных заказчиков в крае 429.

Крупные заказчики, как правило, выдвигают обязательные требования, касающиеся сертификации и спецификации товаров, работ, услуг, проведения аудита, которые ведут к дополнительным расходам. А также заявляют большие объемы, в то время как проблемы с участием МСП начинаются уже на закупках от 50 млн рублей.

– Очевидно, что есть запрос от бизнеса на прозрачность и понятность процедур, на справедливую конкуренцию. Если речь идет о проблемах с обращением ТКО – будем разъяснять подходы, расшифровывать условия конкурса и поддержки. Если об увеличении доли субъектов МСП в закупках, значит, будем смотреть, что можно сделать на региональном уровне: вести диалог с крупными поставщиками, сконцентрироваться на доращивании малого бизнеса или использовать, как предлагают предприниматели, успешный опыт обучения и сопровождения предприятий, участвующих в закупках, в рамках ЦОУ «Мой бизнес». Одним словом, будем искать и сообща обязательно найдем решение проблем, – подвел итог совещанию заместитель председателя правительства края – министр экономического развития края Виктор Калашников.