329 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 239 человек. При этом зарегистрировано 6 летальных исходов за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 276

Хабаровский район — 23

Вяземский район — 29

Бикинский район — 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1917 коек. Свободно 385. На лечении находится 26 тяжелых пациентов, 22 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 215 629 жителей края, полностью завершили вакцинацию 144 405 человек.

Всего на лечении находится 4 860 человек. В том числе 1532 стационарно, 3328 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 61 224 случая Covid-19. 55 779 человек выздоровело.