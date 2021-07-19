329 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 239 человек. При этом зарегистрировано 6 летальных исходов за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 276
Хабаровский район — 23
Вяземский район — 29
Бикинский район — 1
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1917 коек. Свободно 385. На лечении находится 26 тяжелых пациентов, 22 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 215 629 жителей края, полностью завершили вакцинацию 144 405 человек.
Всего на лечении находится 4 860 человек. В том числе 1532 стационарно, 3328 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 61 224 случая Covid-19. 55 779 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 19.07.2021в 09:48. В рубриках: Медицина.
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