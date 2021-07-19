В минувшие выходные соревновались не профессиональные спортсмены, а любители, прошедшие курсы подготовки, или, иначе говоря – люди с мечтой. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Субботняя гонка была интересная, динамичная, потому что был сильный ветер. Яхты вышли в акваторию реки и дошли до арены «Ерофей». Кто-то ошибался, кто-то вёл себя более грамотно, поэтому лидеры всё время менялись», — рассказал Алексей Кондратенко, президент Хабаровской общественной организации «Федерация парусного спорта».

Против ветра ходить под парусом интересно, потому что сложно. Приходится всё время менять курс – это называется лавировка.

Яхтсмены соревновались на собственных судах. Организаторы поделили их на три класса: до 6 метров длиной, свыше 6 метров и так называемый «открытый класс» — то есть, все остальные. В классе до 6 метров победу одержала яхта «Галант», капитан Сергей Ткачук, в группе яхт свыше 6 метров – яхта «Соник», капитан Алексей Кондратенко. В открытом классе первым пришёл катамаран «Сокол», капитан Илья Богданов.