Специалисты городского отдела пищевой промышленности и продовольственных ресурсов изучали, насколько разнообразно представлена сельскохозяйственная продукция местных сельхозтоваропроизводителей, в частности, на площадках у «ЭкоДома» и арены «Ерофей».

В основном на ярмарочной площадке свою продукцию представляют фермерские или личные подсобные хозяйства муниципальных районов, традиционно ориентированных на такое производство. Однако, свою продукцию предлагают и сельхозпроизводители Хабаровска, в том числе и в переработанном виде. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Не многие знают, что в границах города существуют 91 садоводческое, огородническое некоммерческое товарищество. Они объединяют более 16 тысяч садовых и огородных участков. То есть, хабаровчане не только приобретают сельхозпродукцию на ярмарках, но и выращивают на собственных участках», — рассказал Олег Фомин, начальник отдела промышленности и продовольственных ресурсов администрации города.

Сотрудники администрации, проводившие мониторинг, отметили: на ярмарках расширилось предложение картофеля, овощной продукции и свежей зелени — томатов, моркови, свёклы, лука, укропа, ягоды, салатной продукции.