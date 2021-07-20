329 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 130 человек. При этом зарегистрировано 4 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 295

Комсомольск — 2

Хабаровский район — 32

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 2027 коек. Свободно 447. На лечении находится 27 тяжелых пациентов, 22 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 218 634 жителя края, полностью завершили вакцинацию 146 022 человека.

Всего на лечении находится 5 055 человек. В том числе 1580 стационарно, 3475 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 61 553 случая Covid-19. 55 929 человек выздоровело.