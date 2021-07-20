329 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 130 человек. При этом зарегистрировано 4 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 295
Комсомольск — 2
Хабаровский район — 32
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 2027 коек. Свободно 447. На лечении находится 27 тяжелых пациентов, 22 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 218 634 жителя края, полностью завершили вакцинацию 146 022 человека.
Всего на лечении находится 5 055 человек. В том числе 1580 стационарно, 3475 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 61 553 случая Covid-19. 55 929 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 20.07.2021в 10:36. В рубриках: Медицина.
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