Всего в войска отправили 680 человек.
На минувшей неделе завершилась кампания по призыву на военную службу, которая проходила с 1 апреля по 15 июля. Как рассказал заведующий сектором управления по делам молодежи и социальным вопросам Семен Панюшкин, все запланированные показатели районными призывными комиссиями выполнены в полном объеме.
«Весенний план составил 650 человек, однако призвано было 877 ребят. В армию направили 680 новобранцев. Большинство из них останутся служить не территории Хабаровского края. Проделанная призывными комиссиями районов работа была отмечена комиссариатом края», — сказал Семен Панюшкин.
Особенностью призыва на военную службу является строгое соблюдение всех антикоронавирусных мер. Все комиссариаты были обеспечены необходимым медицинским имуществом: масками, перчатками, бактерицидными лампами и дезинфицирующими средствами. Кроме того, при входе осуществлялся барьерный контроль в виде обязательной термометрии.
Тестированием на наличие коронавирусной инфекции на сборных пунктах были охвачены все категории граждан — от сотрудников военных комиссариатов и новобранцев до представителей воинских частей, прибывающих за пополнением. Сформированные команды допускались к отправке только после получения отрицательных результатов тестов у призывников и старших команд. Все новобранцы по прибытию в воинские части проходят двухнедельный карантин.
Эта запись была опубликована 20.07.2021в 13:59. В рубриках: Армия.
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