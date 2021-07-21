В министерстве строительства края подвели итоги реализации государственных программ оказания помощи молодым семьям региона в улучшении жилищных условий. Свидетельства о праве на социальную выплату на общую сумму около полумиллиарда рублей получили 440 семей Хабаровского края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На сегодняшний день в Хабаровском крае действует две программы – краевая и федеральная. По краевой программе в этом году было выделено из регионального бюджета 167,5 млн рублей. Эти средства 105 семей смогут направить на приобретение нового жилья в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровском районе.

Вторая программа с участием федерального, краевого и муниципального бюджетов охватывает все районы Хабаровского края и подразумевает приобретение не только нового, но и жилья на вторичном рынке, а также погашение ипотечного кредита, если молодая семья за время участия в программе приобрела жилье самостоятельно.

К настоящему моменту социальной выплатой по обеим программам могут воспользоваться 440 семей, однако по расчетам министерства строительства, к концу года число возрастет. Почти 500 семей смогут воспользоваться поддержкой на общую сумму 600 млн рублей. Не все семьи еще получили специальные свидетельства.

Как уточнили в ведомстве, в июне этого года в Минстрой России правительством края направлена заявка на выделение федеральных бюджетных средств для продолжения и расширения краевой жилищной программы. Окончательная сумма субсидии, которую получит регион, станет известна в конце текущего года.

Напомним, за помощью в приобретении жилья могут обращаться семьи, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий до достижения обоими супругами возраста 35 лет (включительно).