Заседание рабочей группы «Здравоохранение и демография» прошло в рамках заседания Народного совета при Губернаторе края. Участие в обсуждении вопросов по развитию социальной сферы в регионе приняли представители профильных ведомств и организаций, общественных объединений и НКО. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Активисты представили на рассмотрение различные проекты, направленные на поддержку социально незащищенных граждан. Например, председатель НКО «Милосердие» Константин Ветренко выступил с предложением организовать в крае санитарный пропускник. Данный проект направлен на помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, не имеющим возможности самостоятельно произвести гигиенические процедуры, дезинфекцию одежды.
– Создание в крае санпропускника позволит улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку. Прошедший обработку и получивший помощь социального работника бездомный, уже в чистом внешнем виде и со всеми документами сможет обратиться в любое медицинское учреждение и получить и другую необходимую помощь, – предложил Константин Ветренко.
Эту инициативу члены рабочей группы одобрили единогласно. В дальнейшем будет решаться вопрос о выделении земельного участка под будущий пропускник. Поддержали участники совещания и председателя общественного совета при министерстве социальной защиты населения края Ирину Таенкову. Она предложила разработать программу по обеспечению дневной занятости инвалидов старше 18 лет с ментальными нарушениями.
– С каждым годом увеличивается количество выпускников коррекционных школ и школ-интернатов. Растет необходимость после окончания учебы обеспечить им дальнейшее жизнеустройство, – подчеркнула Ирина Таенкова.
Напомним, что Народный совет создан по инициативе врио Губернатора края Михаила Дегтярева с целью обеспечения взаимодействия высшего должностного лица региона с жителями при решении наиболее важных общественно-политических и социально-экономических вопросов.
Эта запись была опубликована 21.07.2021в 15:05. В рубриках: Общество.
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