Зелёной территории, которую горожане привыкли называть парком «Динамо» — более 100 лет. С 2005 года эта зона отдыха объединена с Детским парком имени Гайдара в единое учреждение — «Городской парк отдыха города Хабаровска», которое занимается благоустройством и содержанием их территорий, а это — более 15 гектаров.

Сегодня в парке заканчивается ремонт входных арок, рабочие чинят повреждения на спортивных и детских площадках. На прошлой неделе завершили ремонт цветочного каскада у центрального входа. Слышна работа газонокосилок – на сезон запланировано 4 очереди покоса травы, сейчас выполняется третья. Проводится и ежедневная работа по поддержанию чистоты на территории парка. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Груда железа у Центрального входа – не самая приглядная картина. На разобранный аттракцион часто жалуются посетители парка.

«Эта площадка находится в аренде у предпринимателя, аттракцион не в рабочем состоянии, поскольку для его ремонта нужна деталь, выполнить которую может только Комсомольский-на-Амуре авиационный завод. Жалобы от горожан поступают, мы неоднократно писали арендатору требования привести площадку в соответствующее состояние. Работаем в этом плане», — разъяснил ситуацию Артём Оспанов, заместитель директора МАУК «Городской парк отдыха города Хабаровска».

Ещё один камень преткновения – «Тропа здоровья». Она была построена в 2019 году в рамках реализации национального проекта. На её состояние от горожан тоже часто поступают жалобы. Этим летом тропа была отремонтирована, однако проломы в настиле появились вновь.

Не удаётся дирекции парка пока и договориться с владельцами собак. С 2015 года парк «Динамо», включая городские пруды, является особо охраняемой природной территорией местного значения, выгул собак в таких зелёных зонах запрещён.

«Таблички расставлены по всему парку, но, естественно, они не помогают. Время от времени возникают конфликты с владельцами собак. Поэтому дирекция парка обращается к жителям города с просьбой проявлять цивилизованное поведение и, по крайней мере, убирать за своими питомцами продукты их жизнедеятельности», — добавил Артём Оспанов.