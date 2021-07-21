Хабаровский край вышел в лидеры по поставкам медицинского кислорода среди субъектов Дальневосточного федерального округа. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции спрос на него вырос в пять раз. Производственные мощности предприятий региона позволяют вырабатывать более 50 тонн кислорода в сутки. Благодаря этому удается полностью удовлетворить ежедневную потребность медицинских учреждений края, а также обеспечить медкислородом еще семь регионов Дальнего Востока, которые сегодня испытывают трудности с его производством.

– Медицинский кислород в крае производят два предприятия – ООО «Формула-ДВ» и ОАО «Дальтехгаз». С начала пандемии им удалось оперативно нарастить мощности и увеличить производство. Совместно с ними краевые власти ведут постоянную работу по бесперебойному обеспечению больниц региона. Сегодня им необходимо около 10–15 тонн кислорода в сутки. Кроме того, налажена транспортировка продукции в медучреждения Приморья, Бурятии, Сахалина и Забайкалья, Амурской области, ЕАО, Республики Саха (Якутия), – сообщили в министерстве промышленности края.

Как рассказал генеральный директор компании «Дальтехгаз» Александр Колоярцев, процесс производства кислорода энергоемкий, требует специального оборудования и участия квалифицированного персонала. Атмосферный воздух охлаждают до экстремально низких температур (-185°C). После этого он обращается в жидкое состояние и разделяется на две фракции – азот и кислород. Жидкий кислород очищают, сливают в криогенные емкости и после проверки качества транспортируют в лечебные учреждения.

Больницам сжиженный кислород необходим, так как именно от него запитываются аппараты искусственной вентиляции легких, поддерживающие или на время полностью берущие на себя дыхательную функцию пациентов, которые переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.

– Сейчас в нашей больнице проходят лечение от коронавируса около 150 пациентов, 80% из них нуждаются в постоянной кислородной терапии. Дело в том, что при этом заболевании поражается легочная ткань, и организм человека не может усвоить кислород из воздуха в том объеме, который ему необходим. Чем больше поражение легких, тем больше кислорода требуется пациенту. Своевременные поставки кислорода критически важны для больных, – прокомментировал главный врач Городской клинической больницы имени Д.Н. Матвеева Феликс Абрамович.