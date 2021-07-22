334 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 259 человек. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 225
Комсомольск — 33
Хабаровский район — 27
Комсомольский район — 9
Ульчский район — 4
Верхнебуреинский район — 17
Вяземский район — 2
Охотский район — 8
Николаевский район — 1
Нанайский район — 3
Амурский район — 2
Имени Лазо район — 3
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 2027 коек. Свободна 501. На лечении находится 21 тяжелый пациент, 16 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 227 455 жителей края, полностью завершили вакцинацию 151 655 человек.
Всего на лечении находится 5 214 человек. В том числе 1526 стационарно, 3688 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 62 211 случаев Covid-19. 56 418 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 22.07.2021в 09:53. В рубриках: Медицина.
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