334 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 259 человек. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 225

Комсомольск — 33

Хабаровский район — 27

Комсомольский район — 9

Ульчский район — 4

Верхнебуреинский район — 17

Вяземский район — 2

Охотский район — 8

Николаевский район — 1

Нанайский район — 3

Амурский район — 2

Имени Лазо район — 3

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 2027 коек. Свободна 501. На лечении находится 21 тяжелый пациент, 16 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 227 455 жителей края, полностью завершили вакцинацию 151 655 человек.

Всего на лечении находится 5 214 человек. В том числе 1526 стационарно, 3688 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 62 211 случаев Covid-19. 56 418 человек выздоровело.