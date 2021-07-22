Детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-куб» открываются во всех регионах страны, в том числе и в Хабаровском крае. Работа ведется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Учреждения специализируются на дополнительных образовательных программах инженерной и информационной направленностей.

В 2021 году очередной «IT-куб» откроется в селе Восточном Хабаровского района, в 2022 – в г. Комсомольске-на-Амуре, а в 2024 году – в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района. Каждый из них сможет принять до 800 детей на очное обучение.

На сегодняшний день в крае работают два центра «IT-куб» – это учреждения, расположенные в Хабаровске на базе Регионального модельного центра дополнительного образования детей и Краевого центра образования. Ребята могут бесплатно обучаться в них по направлениям «Основы программирования», «Кибергигиена и большие данные», «Искусственный интеллект», «Цифровая гигиена и работа с большими данными», «Системное администрирование», «Программирование роботов», «Основы алгоритмики и логики», «Разработка VR/AR-приложений» и другим. Записаться на занятия можно до конца августа.

– География размещения центров «IT-куб» продолжает расширяться. Хабаровский край, как промышленный регион с развитой инфраструктурой, очень нуждается в молодых талантливых специалистах. Мы прикладываем все усилия, чтобы заинтересовать детей наукой, обучить их современным технологиям на новейшем оборудовании, закрепить их в местных образовательных учреждениях и сопровождать на профессиональном поприще, – отметила начальник отдела воспитания и дополнительного образования минобрнауки края Ольга Просекова.

Также в регионе функционируют детские технопарки «Кванториум», которые специализируются на инженерных направлениях. В Хабаровске ребят принимают на обучение в «Автоквантум», «Аэроквантум», «Биоквантум», «Наноквантум», «Энерджиквантум», «Хайтек». Технопарк в Комсомольске-на-Амуре отличается направлениями подготовки: здесь также работают «Космоквантум», «Промробоквантум» и «IT-квантум». Современное оборудование позволяет юным техникам успешно воплощать в жизнь самые смелые идеи. Об этом свидетельствуют их высокие результаты на соревнованиях различного уровня.

– Обучение в нашем технопарке полностью бесплатное. Чтобы записать своего ребенка к нам, родителям нужно заполнить анкету на портале «Кванториума» и дождаться звонка администратора. Ведется прием детей в возрасте от 6 до 18 лет, в зависимости от выбранного направления. Также у нас проходят бесплатные еженедельные экскурсии, на которых дети и родители могут ознакомиться с нашей инфраструктурой. Записаться на них также можно на нашем портале, – рассказала педагог-организатор детского технопарка «Кванториум» Хабаровска Вероника Димова.

Телефон для записи в «Кванториум» Хабаровска: (4212) 47-36-36, в «Кванториум» Комсомольска-на-Амуре: (4217) 59-07-16. Консультации по набору в «IT-Куб» на базе Регионального модельного центра можно получить по телефону: 8 (924) 935-65-75. Для записи в центр на базе краевого центра образования – (4212) 47-36-27.