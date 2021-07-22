В этом году с помощью муниципальных грантов будут отремонтированы 77 дворовых территорий.

На эти цели направлено 29,5 миллионов рублей из городской казны. Еще 40,8 миллиона рублей — средства собственников. В планах собственников — на 47 объектах обновить дворовую территорию, на 28 площадках будет проведена установка детских и спортивных городков, на двух территориях появятся контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов.

Сегодня активно ведутся работы по устройству придомового участка по переулку Краснореченскому, 28. Здесь будет заасфальтирован проезд. Сметная стоимость работ — почти 2,7 миллиона, из которых сумма муниципального гранта — 995 тысяч рублей. Софинансирование жильцов составило 63%.

«Ежегодный конкурс проводится по двум направлениям. Это капитальный или текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов. Размер гранта не может превышать 1 миллион рублей. Также можно получить средства на устройство детских и спортивных площадок, зон для досуга, хозяйственных и контейнерных площадок, мест складирования отдельных групп твердых коммунальных отходов. На эти цели можно привлечь до 500 тысяч рублей», — отметил начальник отдела городского управления ЖКХ Антон Песляк.