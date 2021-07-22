На вчерашней «прямой линии» Михаил Дегтярев в течение почти двух часов отвечал на обращения жителей региона и журналистов. В прямом эфире было озвучено более 30 вопросов. Всего к «прямой линии» и в ходе общения поступило около 1,5 тысячи обращений: почти 500 телефонных звонков, около тысячи видеовопросов и сообщений в ватсап. Людей интересовало почти все – от самых насущных и бытовых проблем до глобальных, определяющих развитие всего региона. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Одной из затронутых тем стала гибель в ДТП пожарных, которые разбились под Хабаровском при выезде на задание. Михаил Дегтярев дал четко понять, что он следит за развитием ситуации и ходом расследования причин произошедшего. Он также сообщил, что знает о видеообращении, записанном женой одного из погибших, и уже дал по этому поводу несколько поручений.

– Я видел видеообращение жены погибшего пожарного и слежу за этой ситуацией. И оказывать давление на следствие не рекомендую никому из руководителей. Если там были технические неисправности у автомашины, то за это должны ответить. Списывать все на героически погибшего пожарного я не дам. Со своей стороны, заверяю, что вдовам и семьям погибших мы выплатим положенные им средства, по 3 млн рублей, о чем постановление мы уже подписали. Вылечим обязательно тех, кто пострадал в той аварии на Воронеже. И прошу провести ревизию всех пожарных машин и их технического состояния. Об этом мне необходимо доложить в двухнедельный срок, – поручил Михаил Дегтярев.

По закону, помимо выплат на погибших, после полного окончания расследования семьи и погибших, и пострадавших также получат страховые выплаты. Сейчас правоохранительные органы устанавливают причины произошедшей трагедии. По предварительной версии, у автомобиля с пожарными, спешившими на служебное задание, отказали тормоза.

Напомним, авария пожарного автомобиля произошла на загородной дороге села Воронежское-2 в Хабаровском районе. Вечером 9 июля пожарный расчет 35-й части города Хабаровска ехал на помощь своим коллегам, тушившим возгорание. На спуске, по предварительной информации, у машины отказали тормоза. Тяжеловесная автоцистерна влетела в кирпичный забор и от удара развалилась на части. В ДТП погибли водитель и командир отделения, еще два сотрудника пострадали, сейчас они в больнице. Происшествие стало ужасным событием как для всего коллектива Противопожарной службы Хабаровского края, так и для всех жителей региона.