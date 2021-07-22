Жаркая погода, установившаяся в Хабаровском крае, приносит неудобства жителям региона. Но для аграриев сейчас лучшая пора для заготовки кормов на зиму. Фермеры трудятся от зари до зари. За сухие дни нужно успеть запасти как можно больше кормовой массы. К третьей декаде июля удалось собрать 4,3 тысячи тонн кормов. Всего же планируют заготовить около 22 тысяч тонн.

В настоящее время заготовку кормов осуществляют 19 кормозаготовительных бригад. Они используют 58 тракторов, 42 косилки, 43 пресс-подборщика, 32 погрузчика. Ход сезонных полевых работ контролирует руководство министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края. В некоторых районах кормовые земли подтопило паводком. Несмотря на это сельхозпредприятия делают все возможное, чтобы приготовиться к зиме. Если не удастся заготовить достаточный объем кормов, власти постараются оказать помощь в их закупке.

В лидеры по заготовке грубых кормов сейчас вышли ООО «Даниловка» и ООО СХП «Восточное» в Хабаровском районе, ООО «Амурская Заря» в районе имени Лазо.