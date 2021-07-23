В этом году жители и гости Хабаровского края все чаще выбирают отдых внутри региона. Большим спросом в летний период пользуется отдых на туристических базах отдыха и в глэмпингах края. В выходные и праздничные дни здесь нет свободных мест, а в глэмпингах запись на пребывание расписана на несколько недель вперед.

Привлечь к себе отдыхающих предприниматели смогли, в том числе после того, как улучшили туристическую инфраструктуру. Так, в прошлом году 14 организаций стали победителями конкурса субсидий на возмещение фактически понесенных затрат на обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов. Это ежегодная мера поддержки турбизнеса края.

Получателями субсидии стали туроператоры, владельцы гостиниц, горнолыжных и туристических комплексов, баз отдыха края, а также глэмпингов «Эвен», «Заповедные места» и «Дё Морин». Размер субсидии составил от 150 до 800 тысяч рублей.

Были возмещены затраты на строительство новых и ремонт существующих туристских баз и комплексов, номерного фонда и холлов гостиниц, приобретение аудио- и радиогидов, модульных гостиниц, а также специального туристического снаряжения и оборудования.

– Учитывая положительный эффект для развития туристической отрасли края, в этом году субсидирование этого направления решено сохранить. Очередной конкурс состоится осенью этого года. Среди предпринимателей будет распределено около 7 млн государственной поддержки, – отметили в краевом минкультуры.

Напомним, что на территории края в туриндустрии занято около 240 предприятий. Туркомпании оказывают различный спектр услуг: от консультации до полного сопровождения в путешествии.