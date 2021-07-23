«Быстрый» заем под ставку 5,5% могут получить самозанятые в Хабаровском крае. Новый кредитный продукт на льготных условиях разработали в МКК «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края». Первой его получательницей стала хабаровчанка, которая несколько месяцев назад оформила налог на профессиональный доход.

– В апреле этого года я начала сдавать свою недвижимость в аренду. Затем, все обдумав, решила официально зарегистрироваться как самозанятая. А сейчас, чтобы расширить свою деятельность, подала заявку на получение займа. Привлекли выгодные условия: низкая процентная ставка, упрощенный список документов и, конечно, скорость принятия решения: заем одобрили всего за 3 часа, – рассказала самозанятая хабаровчанка Татьяна Толмачева.

Заем предоставляется на льготных условиях: под ставку 5,5% (ключевая ставка на дату заключения договора займа) и на срок до 36 месяцев.

– Отличительной особенностью этого продукта является то, что он не требует от самозанятых дополнительных гарантий возврата. До 150 тысяч рублей можно получить без залога и поручительства, от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей также без залога и поручительства при наличии дополнительного источника дохода, подтвержденного справкой 2-НДФЛ. В случае положительного решения, заем выдается на следующий день, – сообщила директор МКК «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края» Наталья Шалимова.

Льготный заем с максимальной суммой до 300 тысяч рублей самозанятым предлагают с 19 июля, за это время кредитный комитет одобрил две заявки. Как и в других случаях, препятствием к получению займа является плохая кредитная история.

– Пока цифры не такие большие, но у всех продуктов для самозанятых хорошая перспектива – количество самозанятых каждый месяц стремительно растет. Сейчас в крае зарегистрировано уже более 16 тысяч человек, – отметили в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края.

Отметим, новая категория предпринимателей – самозанятые, то есть физические лица, которые перешли на уплату налога на профессиональный доход, появилась в крае с июля 2020 года. На 1 января 2021 года насчитывалось 6174 самозанятых, на 1 апреля – 9767 человек, на 1 июля – 15132.

По вопросам получения займов можно обратиться в МКК «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края».