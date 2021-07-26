Ещё не так давно, даже на трезвую голову никто и не слышал о таком слове, как «анимэ» из страны восходящего солнца. В мозгах нашего народа прочно засел «Союзмультфильм». Помните мультик, где сытый Волк под хозяйским столом: «Сейчас спою!». Никому и в голову не приходило запрещать советскую продукцию на рынке анимаций. Наоборот.

Весь мир был в восторге!

Так в чём философская суть японского «анимэ»? Почему сегодня их произведения так популярны, но их запрещают не только в США, а и в других странах, даже в России были неоднозначные попытки. Среди всех выделяется республика Беларусь, там даже обои анимэшные делают.

Дань моде?

Мы не будем касаться технической стороны рисования сюжетов и выбора палитры красок, понятно, на 90 процентов весь принцип исполнения родом из Советского Союза. Нас интересует исключительно философия.

Мозги!

Что через рисованные фильмы, серия в 23 минуты, японцы пытаются заложить в головы подрастающего поколения не только своей страны, но уже вышли и на мировые просторы? Например, 25 июля в день смерти Владимира Высоцкого и дня проведения военно-морского парада в честь Дня Военно-морского Флота России проходит «Фестиваль Анимэ» в Хабаровске по адресу улица Ленинградская, дом 29, ресторан «Суши-бар».

Надеюсь, там про Курильские острова говорить не будут?

На самом деле, всем понравилось, было интересно не только подросткам, но и родителям с маленькими детьми, людям старшего поколения. Окунаясь в мир одесских приколов о будущем «слепой сказал посмотрим».

После внимательного просмотра фильма «Дневник Анны Франк» сразу становится понятной вся суть философской мысли всего японского анимэ: добро всегда будет добром, а зло всегда будет злом. Такой вывод нам даёт «Тетрадь смерти», «Адская девочка», «Планетарианка» и многие другие анимэшные фильмы.

По определению, здесь в анимэ невозможно добро назвать злом и, наоборот, зло назвать добром!

А что сегодня мы видим в самой демократической стране мира, я не про Россию, США да и коллективный запад не в восторге от предложенной такой японской философии. Это у них, в США на основе зла можно построить целую философию добра как «чёрные жизни имеют значение». Или, доброе начало легко превратить в зло, казалось бы, коммерческий газовый проект для всех жителей Европы, оказывается, в их понимании не что иное, как настоящее зло.

Конечно, для западной англо-саксонской цивилизации в концепции воспитания своего населения понятий добра и зла в чистом виде просто не существует, для них добро и зло есть общее понятие. Говоря русской народной пословицей, «закон, что дышло, куда повернул, то и вышло» будет как никогда уместно. И здесь анимэшная японская философия как ком в горле.

Запретить!

Среди пословиц народов России есть и такая: не делай добро, не получишь и зло. Здесь впору вспомнить, чем заканчиваются сказки европейские и русские народные: европейскому насилию и обману противопоставляется русская добродетель и хороший конец. Во всей философии японского анимэ избранный философский путь чёткого разделения между добром и злом не изменяется.

Таким образом, вся суть философии японского анимэ не что иное как вопрос о добре и зле, в чистом виде: добро есть добро, а зло есть зло, и, никаких превращений. Конструктор здесь не уместен.

Ничего общего! Просто философия!

Давайте вспомним, о чём нам писал Фёдор Михайлович Достоевский в своём романе «Бесы» на тему добра и зла: «…никогда не было ещё народа … без понятия о зле и добре. У всякого народа своё собственное понятие о зле и добре и своё собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать».

Жалко, нет анимэшного японского фильма на тему романа «Бесы». Зато есть в активе другой роман этого классика «Преступление и наказание». Вот мы и подошли к заявленной теме «Анимэ ретранслятор».

Что это такое?

В российской системе образования при современном делении на процессы воспитания и обучения в понятийном определении видим слово ретрансляция. Из мира радиоэлектроники мы знаем, что слово ретрансляция понимается как усиление сигнала и, ещё в доспутниковый период передачи информации помним ретрансляционные вышки передачи как радио так и телевизионного сигналов.

Значит, передача информации.

Например, по предмету истории знаем, что с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года была Сталинградская битва, ровно 200 дней и ночей. В школе, я учился в 1969-1979 годы, об этом событии мы часто слышали от участника Сталинградской битвы учителя трудового обучения, а это Коломиец Григорий Семёнович (1920 года рождения), он и был тем живым ретранслятором такого значимого исторического события.

Ретрансляторами исторических событий могут быть книги воспоминаний непосредственных участников боевых действий, художественная литература, документальные и художественные фильмы. Кстати, есть момент Сталинградской битвы и в анимэ из 26-й серии «Невероятные приключения ДжоДжо». В этой серии события происходят в разрушенном городе на берегах Волги.

Всего 23 минуты!

Обратите внимание, но это уже другая ретрансляция, и у неё другая роль, призывающая к познанию, можно сказать, указывающая путь. Если в первом случае без анимэ мы получали, говоря народным языком «рыбу», всё готовое в мозги, оставалось только переварить, то технология анимэ даёт нам «удочку», чтобы поймать эту самую «рыбу», здесь всё зависит от желания ребёнка, его стремления к процессу познанию ради знаний. Есть желание, найдёт, прочитает и будет знать, нет желания, и, никто не заставит.

Так какую ретрансляцию знаний передают нам 345 серий японского анимэшного фильма «Невероятные приключения ДжоДжо»?

Здесь важно понять разницу между стратегией и тактикой. Если кратко, то стратегия есть то, что мы хотим, а тактика то, что мы можем. В основе всей стратегической мысли лежит принцип радиоэлектроники. Каждый персонаж мы воспринимаем как действующих лиц, наделённых свойствами определённой радиодетали: конденсатор, транзистор, тиристор, резистор, трансформатор и так далее, в жилах которых вместо крови электрический ток и электромагнитная индукция, на этой площадке ещё явно видим радиоэлектронную борьбу и постановку помех. И, вот на эту электромагнитную основу, фундамент, накладываются различные не только исторические события, но и классические произведения литературы, как например по сюжету явно прослеживаются бременские музыканты, Маугли из Киплинга, голова профессора Доуэля и, так разное на все пока 345 серий. И везде как орудие возмездия принцип электромагнитной индукции.

Что мы имеем?

Предложение окунуться в мир радиоэлектроники, робототехники, истории, химии, биологии, физики и так далее. Да во все направления получения знаний!

Какой механизм реализации?

Зритель, посмотрев, например «Преступление и наказание», по задумке авторов проекта, просто обязан прочитать роман Достоевского с этим названием, а также можно ещё и «Бесы», «Идиот», «Униженные и оскорблённые» и другие, получается пропаганда творчества великого русского литературного классика Достоевского (годы жизни 1821-1861).

Почему необходимо прочитать «Бесы»? Будет смешно, но все цветные мировые революции в своей основе имеют своих бесов по идее Фёдора Михайловича Достоевского. Любое хорошее мероприятие можно испортить протестными сволочами, которых готовят заранее. В том числе и «Фестиваль Анимэ»! Кого считать другом, а кого врагом, выражаясь шахматной терминологией, имеем дело с «вилкой». Анимэ это «вилка»!

Об этом надо помнить и знать!

Резюмируя для чтения роман «Бесы», подросток должен правильно понимать главное: все происходящие события, как мирового так и местного значения, своё начало берут из такого понятия, как «собственность». В мировой цивилизации идёт постоянная борьба за собственность, от древних миров и до наших дней. И в этой связи правильно будет рассматривать понятие «идеология» как теоретическое обоснование защиты своей собственности или захвата чужой собственности, а вот понятие «политика» уже как практическое действие защиты своей собственности или захвата чужой собственности. Только при наличии таких основополагающих знаний всегда будет легко разобраться, где добро, а где зло, особенно в анимэ.

И чтобы понять философию японского анимэ как ретранслятора всего, что нас окружает, исходным пунктом отсчёта всегда и везде надо брать понятие «собственность». Только собственность изначально порождает добро или зло, без собственности не будет идеологии, а значит и политики.

Таким образом, анимэ есть золотая середина между теорией и практикой, казалось, ничего нового, ведь всё придумано было давно в культуре и искусстве, японцы просто изобрели свою форму подачи материала, назвали «анимэ» и получилось своеобразное, доселе неизвестное новое японское кулинарное блюдо, коими ранее были салат оливье или селёдка под шубой, которые вместе и поместили в своё новое кулинарное изобретение «анимэ».

Одним словом, получился ресторан «Суши-бар».

Как вывод, с приходом в наше сознание анимэшного образа кардинально ничего нового не изобретено, кроме формы передачи множества разнообразной информации в одном флаконе. Можно сказать, получился новый вид в искусстве из семейства ретрансляторов.

Будет ли от этого польза?

Да, польза всегда будет при условии, что добро всегда будет добром, а зло злом, а не наоборот.

25 июля 2021 года.

(первичные сюжетные наброски для книги “За рюмкой мысли”)

Хабаровск