«День Арктики» прошел в Санкт-Петербурге. Участие в открытии мероприятия в режиме ВКС принял заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В рамках «Дня Арктики» состоялись тематические сессии по развитию устойчивого судоходства по Северному морскому пути, международному транзиту, инвестициям в Арктику и перспективам социально-экономического развития региона.

Приветственное обращение в адрес участников направил Президент РФ Владимир Путин.

– В нашей стране проблематике развития северных территорий традиционно уделяется особое внимание. Российская Федерация последовательно укрепляет взаимодействие с соседями по региону, в том числе в формате Арктического совета. Сейчас, в период российского председательства в Совете, мы нацелены на всемерное повышение эффективности этой важной многосторонней структуры, на реализацию в ее рамках перспективных, взаимовыгодных совместных проектов, – отметил Владимир Путин.

По поручению главы государства Правительство РФ проводит работу по развитию арктических территорий. Как подчеркнул Юрий Трутнев, совершенствуется арктическая законодательная база. Уже утверждены Основы государственной политики РФ в Арктике, Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, приняты государственная программа социально-экономического развития территории и федеральный закон о господдержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне.

– Для повышения инвестиционной привлекательности региона продолжается модернизация арктических преференциальных механизмов. В 2020 году вся российская Арктика стала особой экономической зоной. Сегодня каждый, готовый вложить в свой проект от одного миллиона рублей, может стать ее резидентом, воспользоваться налоговыми льготами и административной поддержкой. Сейчас в преференциальных зонах арктического региона зарегистрировано 128 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций более 300 млрд рублей, – сообщил вице-премьер.

Он также напомнил, что Президентом РФ поставлены задачи, связанные с освоением Северного морского пути, повышением грузопотока до 80 млн тонн в год к 2024 году. В прошлом году заступил на дежурство головной ледокол серии 22220 – «Арктика», способный ходить во льдах толщиной до трех метров. Строятся еще четыре ледокола этой серии. На судоверфи «Звезда» заложен головной ледокол «Лидер», который сможет преодолевать льды толщиной до пяти метров.

Идет развитие Мурманского транспортного узла, создается терминал «Утренний» в Сабетте. Начата работа по модернизации железных дорог. Росатом, являясь с 2018 года инфраструктурным оператором Северного морского пути, видит свою главную задачу в том, чтобы сделать из Северного морского пути удобный и эффективный маршрут, отвечающий всем международным требованиям логистики.

Прошло подписание ряда соглашений, в том числе об организации бесперебойного и экологически безопасного комплексного ледокольного обеспечения судоходства в акватории Северного морского пути, проведении комплексных исследований и мониторинга надводной и подводной экологической безопасности в Арктической зоне РФ.

– Работы предстоит еще много. Большая часть из того, о чем мы сейчас говорим, постоянно обсуждается в Правительстве. Мы будем эту работу вместе продолжать. Уверен, что общими усилиями мы и дальше будем осваивать этот труднодоступный, но крайне важный и для нашей страны, и для всего мира регион, – подытожил Юрий Трутнев.