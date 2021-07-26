Ежедневно сотрудники муниципалитета проводят рейдовые мероприятия, в ходе которых фиксируют десятки нарушений.

Например, объявления с незаконной рекламой, которые портят внешний облик города, клеят на опорах освещения, остановках, стенах зданий. Устранять последствия приходится собственникам объектов. Если они не ликвидируют их, то подпадут под штрафные санкции. Поймать недобросовестных предпринимателей сложно. Чтобы пресечь их деятельность, пользуются уже известными в городе технологиями. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«В борьбе с несанкционированной рекламой нам помогает система автодозвона. На сегодняшний момент в нее внесено 2800 номеров. Каждые четыре минуты на них поступают звонки, которые приносят ощутимый дискомфорт нарушителям», — рассказал начальник отдела муниципального контроля в сфере благоустройства Владимир Шубич.

Если расклейщика поймают за руку и докажут его вину, тогда ему выпишут административный штраф в полторы тысячи рублей.

Еще одна городская проблема — надписи, сделанные аэрозольным баллончиком. Эти «художества» вынуждены закрашивать собственники объектов и многоквартирных домов. Особое внимание к «граффити» с номерами телефонов: зачастую таким образом неизвестные пытаются реализовать запрещенные вещества. Если такие надписи находят сотрудники мэрии, то сообщают о них в полицию.