В МБУ «Хабаровский межотраслевой навигационно-информационный центр» рассказали, что делать, если оплата в общественном транспорте не проходит.

При безналичном расчете система сначала регистрирует поездку, а затем выходит чек (билет), однако денежные средства списываются с карты через некоторое время. Если при попытке списания на «пластике» не было денег или произошла другая ошибка, то он попадает в стоп-лист. После система пытается еще раз провести оплату и разблокировать карту. Если эти попытки оказываются неудачными, карту приходится разблокировать собственноручно. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как объяснил и.о. директора МБУ «ХМНИЦ» Дмитрий Кондрашкин, схема оплаты в общественном транспорте работает иначе, чем в магазинах: зачастую авторизация платежа занимает несколько минут. Чтобы избежать задержек при массовой оплате, терминал выдает билет сразу, а оплату проводит позже. Такой принцип безналичного расчета в общественном транспорте используется по всей России. Аналогов, обеспечивающих быструю авторизацию платежа, на сегодняшний день нет.

«Ежедневно около 30 банковских карт попадают в стоп-лист. Для удобства горожан мы сделали несколько вариантов устранения проблемы. Теперь разблокировать карту можно не только по звонку, но и написав на номер в мессенджере. Но не всегда проблемы могут возникать из-за работы системы. Также карта может не читаться из-за банковских проблем, ее долгого срока эксплуатации и других. Для решения этих вопросов мы направляем пассажиров в финансовые организации», — рассказал Дмитрий Кондрашкин.

Стоит отметить, что при расчете с помощью телефона используется токенизированный номер карты, который автоматически создается при привязке карты к смартфону. Таким образом, «пластик» и гаджет связаны между собой, но при этом не влияют на работу друг друга. Поэтому если в стоп-лист попадет телефон, то для покупки билета всегда можно воспользоваться банковской картой с чипом NFC.

Для того чтобы вывести карточку из стоп-листа, можно попробовать погасить задолженность через личный кабинет пассажира, а также обратиться по телефону 45-25-05 или написать в WhatsApp 8 (984) 175-19-67.